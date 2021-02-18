Первушин отметил, что, видимо, ведутся переговоры об участии команды в чемпионате. При этом он заявил, что у команды отсутствуют средства к существованию.
"По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, ведутся переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, нужно отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что", - сказал Первушин.
Отметим, что 21 февраля "Тамбов" должен встретиться на выезде с "Локомотивом" в игре 1/8 финала Кубка России.
"Тамбов" испытывает существенные проблемы с финансами, которые могут привести к снятию команды с чемпионата и Кубка России. На данный момент "волки" располагаются на 16-м месте в таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Источник: Чемпионат
Тренер "Тамбова" Первушин - о возможном снятии команды с РПЛ: уже денег нет ни на что
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал информацию о возможном снятии команды с текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: РИА Новости
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