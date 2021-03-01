Белоус: видно, что Семак пытается экспериментировать. Результата пока ноль, но попытки есть

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус поделился мнением об игре "Зенита" после возобновления розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"
Белоус заявил, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак пытается экспериментировать. В частности, он пробует новые варианты розыгрыша стандартных положений.

"Видно, что Семак пытается экспериментировать. В том числе со стандартами, с подачей угловых. Результата от этого пока ноль, тем не менее попытки есть. Также нужно учитывать большое число травмированных. В частности, Малком, когда здоров, тоже здорово влияет на линию атаки "Зенита". В общем, петербуржцам есть за счет чего усилить игру", - сказал Белоус.

Напомним, что в прошедший уик-энд "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 20-го тура РПЛ (2:2). На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, в их активе 42 очка.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Белоус Семак Зенит
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