"Мне кажется, что в "Динамо" Бактиёр будет полезнее слева в обороне и будет конкурировать со Скопинцевым. Карпину нужен был левый защитник, тем более он Зайнутдинова хорошо знает", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Вчера, 28 июля, московское "Динамо" объявило о переходе Бахтиера Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа", сумма сделки составила 2,8 миллионов евро, игрок сборной Казахстана заключил с бело-голубыми контракт до июня 2029 года.
Сегодня, 29 июля, команда Валерия Карпина примет на своем поле "Сочи" в 1 туре группового этапа Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Силкин рассказал, на какой позиции будет играть Зайнутдинов в "Динамо"
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал, на какой позиции в стане бело-голубых будет играть Бахтиер Зайнутдинов.
Фото: ФК "Динамо"