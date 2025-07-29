"РПЛ – очень сильный чемпионат. Конечно, после этих санкций российскому футболу приходится тяжело, но РФС проделывает хорошую работу, организует интересные матчи для сборной. Думаю, что скоро сборная России должна вернуться на международные соревнования, а клубы – снова начать выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы", - цитирует Беришу "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В июне национальная команда России провела две товарищеские встречи - сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1) и одержала выездную победу над Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может сыграть с Уругваем или Аргентиной.
Бернард Бериша этим летом покинул грозненский "Ахмат" на правах свободного агента. Футболист провел за грозненцев 199 матчей и отметился 28 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.
Экс-игрок "Ахмата" Бериша высказался об отстранении России от международных соревнований
Бывший игрок "Ахмата" Бернард Бериша высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных соревнований.
Фото: ФК "Ахмат"