"Несколько предложений у меня уже есть. Я хочу продолжить играть в России, жду клубы. Посмотрим, что будет дальше. И я хочу остаться в России, потому что уже привык к местному менталитету, знаю места, меня здесь уважают", - цитирует Беришу "Чемпионат".
Бернард Бериша выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 по лето текущего года - футболист провел за клуб во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых голов и 23 результативные передачи. Ранее полузащитник выступал в России за махачкалинский "Анжи". Рыночная стоимость 33-летнего футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.
Бериша рассказал, что хочет продолжить карьеру в России
Экс-футболист "Ахмата" Бернард Бериша рассказал, где может продолжить карьеру.
Фото: ФК "Ахмат"