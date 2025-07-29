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Жубал: базу "Краснодара" по уровню можно сравнить с базой "ПСЖ"

Новичок "Краснодара" Жубал оценил инфраструктуру клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я очень впечатлен уровнем тренировочного центра "Краснодара", база просто топ. Я много лет играл во Франции, и там такого нет ни у одного клуба, разве что у "ПСЖ". Думаю, базу "Краснодара" по уровню можно сравнить с базой "ПСЖ", - цитирует Жубала "РБ Спорт".

Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил с южанами контракт на два сезона. Ранее футболист выступал за ряд португальских и бразильских клубов.

Напомним, что "Краснодар" является действующим чемпионом России. В 1 туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над "Пари НН" со счетом 3:0, во 2 туре чемпионата страны на своем поле уступила "Локомотиву" (1:2).

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