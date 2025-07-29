"Кроме "Спартака", обращений в ЭСК не было", - приводит слова неназванного представителя службы коммуникации РФС "РИА Новости Спорт".
В 1 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. После первого тура красно-белые стали единственной командой, обратившейся в ЭСК РФС. Во 2 туре чемпионата России красно-белые на своем поле уступили "Балтике" со счетом 0:3. "Спартак" доигрывал матч вдевятером - красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос.
Только один клуб РПЛ обратился в ЭСК РФС после 2-го тура
Стал известен российский клуб, который обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам 2 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"