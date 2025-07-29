"Я провел со Сперцяном несколько тренировок и могу сказать, что он очень талантливый футболист. Он — одаренный игрок. Считаю, что Эдуард способен заиграть в любом топовом европейском чемпионате. "ПСЖ"? Да, он потянет уровень этой команды", - цитирует Жубала "РБ Спорт".
Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил с южанами контракт на два сезона. Ранее футболист выступал за ряд португальских и бразильских клубов.
Эдуард Сперцян вышел на поле в составе "Краснодара" в 146 встречах и записал на свой счет 45 забитых голов и 34 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
Экс-футболист французского "Осера": Сперцян потянет уровень "ПСЖ"
Новичок "Краснодара" Жубал считает, что полузащитник южан Эдуард Сперцян сможет заиграть в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"