- Если тебя зовет VAR - значит, ты уже совершил ошибку, тебе двойка. Условно: тебя зовут смотреть на пятой минуте - ты уже получил двойку. Дальше стараешься сконцентрироваться, сосредоточиться… Иногда бывает так, что что-то не то, но сделать ничего не можешь: боишься вынести какую-то санкцию, вдруг она окажется ошибочной, - приводит слова Вилкова "Чемпионат".
Ранее 41-летний арбитр Василий Казарцев, обслуживающий матчи Российской премьер-лиги, рассказал о влиянии мыслей об оценке, которую получит рефери за игру, на принятие им решения по эпизоду после видеопросмотра. По словам Казарцева, при просмотре повтора момента с возможным пенальти в матче 18 тура "Ротор" - "Уфа" (1:0) он подсознательно выискивал именно те нюансы ситуации, которые оправдали бы его первоначальное решение, чтобы оценка не снизилась.
Вилков: если арбитра зовет ВАР - значит, он уже получил двойку
Арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал об особенностях оценивания работы рефери в случае обращения к видеоповторам.
Фото: РИА Новости
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