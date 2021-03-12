Овчинников: у нас с Гончаренко разное понимание футбола в целом и человеческих отношений

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об отношениях с наставником клуба Виктором Гончаренко.
Фото: Aleksandr Kulebyakin
— Рано или поздно наши пути с Гончаренко все равно бы разошлись. У нас разное понимание футбола в целом и человеческих отношений, — цитирует Овчинникова Sport24.

Напомним, Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре 2020 года. Он находился в структуре ЦСКА с 2014 года.

Гончаренко возглавил "армейцев" в 2016 году. В текущем сезоне клуб с 40 очками идет на второй строчке чемпионата России.

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Теги: ЦСКА Гончаренко Овчинников
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