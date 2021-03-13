"У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Не страшно. Нужно дообследование. Что касается Ларссона, то у него сильный ушиб, нужно дообследование", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".
Напомним, что Мозес был вынужденно заменен в концовке первой половины игры. Нигериец стал автором первого гола "Спартака". Ларссон покинул поле на носилках в добавленное ко второму тайму время.
В "Спартаке" рассказали о состоянии Мозеса и Ларссона
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил о характере травм хавбека Виктора Мозеса и форварда Джордана Ларссона, полученных в матче 22-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
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