Семак заявил, что у него достаточно жесткости, когда она требуется. Также он отметил, что не намерен изменяться. Кроме того, Семак сообщил, что в "Зените" почти нет проблем с дисциплиной.
"Зачем она мне? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Наиболее важное, что я должен делать, - выполнять задачи, которые были поставлены передо мной. Какими методами - это уже мое личное дело. У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы достигаем результата?" - сказал Семак.
Отметим, что "Зенит" является лидером чемпионата России (48 очков). От идущего вторым "Спартака" петербуржцев отделяют четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак высказался о проблемах Дзюбы при исполнении пенальти
Семак: у меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что ему не хватает жесткости в работе.
Фото: "Зенит"
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