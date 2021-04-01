Семак высказался о проблемах Дзюбы при исполнении пенальти

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о проблемах в исполнении пенальти, возникших у форварда петербуржцев Артема Дзюбы в этом сезоне.
Фото: "Зенит"
Наставнику "Зенита" напомнили, что Дзюба не реализовал три 11-метровых в нынешнем чемпионате. Семака спросили, согласен ли он с тем, что Дзюба стал предсказуем для вратарей при исполнении пенальти.

"Они же не сегодня поняли, как он бьет. Вспомните Арьена Роббена — все знают, что он всю карьеру использовал один финт, который применял в течение 15 лет. То же самое и с пенальти. Конечно, все знают, как Артем любит исполнять пенальти, проанализировать можно любого нападающего. Здесь вопрос не в том, знают ли вратари о манере исполнения удара Дзюбы. Тут вопрос психологии: мы можем проанализировать все 11-метровые, однако игрок решит изменить себе и пробьет в другой угол или по центру. Поэтому хороших пенальтистов не так много. Можно по пальцам пересчитать футболистов, которые редко мажут с 11-метровой отметки", - сказал Семак.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России "Зенит" под руководством Семака набрал 48 очков. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым "Спартак" на четыре пункта.

Источник: Спорт-Экспресс

Семак: четыре очка - очень маленький отрыв. Одна осечка - и "Зенит" уже в пределах досягаемости

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Теги: Семак Дзюба Зенит
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