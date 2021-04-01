Семак заявил, что ему нравятся тренеры, полностью воплощающие свои идеи. В числе таких специалистов он назвал Хосепа Гвардиолу, Диего Симеоне и Юргена Клоппа.
"Это те тренеры, которые полностью воплощают свои идеи: Юрген Клопп, Диего Симеоне, Хосеп Гвардиола. Они набирают игроков под свою стратегию, усиливают нужные позиции. Потом команда доходит до пика, выстреливает — их идеи воплощаются в жизнь", - сказал Семак.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 48 очков и является лидером чемпионата. Отрыв от пребывающего на втором месте "Спартака" составляет четыре балла.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак: у меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим
Семак: мне близка игровая философия Клоппа, Симеоне и Гвардиолы
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, игровая философия каких тренеров ему близка.
Фото: "Зенит"
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