В "Спартаке" рассказали о состоянии Крала, Зобнина и Мозеса перед матчем с "Ростовом"

В "Спартаке" рассказали о состоянии полузащитников команды Алекса Крала, Романа Зобнина и Виктора Мозеса перед матчем 24-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: "Спартак"
"Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие все троих в матче с "Ростовом" все еще под вопросом", - сказал Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям в общественностью "Спартака".

Напомним, что Зобнин и Крал получили повреждения в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом" (5:1). Мозес травмировался раньше - в игре 22-го тура с "Динамо" (2:1).

Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 4 апреля. Встреча начнется в 19.00 мск. "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Спартак" имеет в активе 44 балла и идет вторым.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Крал Зобнин Мозес Спартак
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