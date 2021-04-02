"Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие все троих в матче с "Ростовом" все еще под вопросом", - сказал Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям в общественностью "Спартака".
Напомним, что Зобнин и Крал получили повреждения в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом" (5:1). Мозес травмировался раньше - в игре 22-го тура с "Динамо" (2:1).
Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 4 апреля. Встреча начнется в 19.00 мск. "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Спартак" имеет в активе 44 балла и идет вторым.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" рассказали о состоянии Крала, Зобнина и Мозеса перед матчем с "Ростовом"
В "Спартаке" рассказали о состоянии полузащитников команды Алекса Крала, Романа Зобнина и Виктора Мозеса перед матчем 24-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: "Спартак"
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