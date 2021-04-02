В "Спартаке" рассказали о состоянии Крала, Зобнина и Мозеса перед матчем с "Ростовом"

В "Спартаке" рассказали о состоянии полузащитников команды Алекса Крала, Романа Зобнина и Виктора Мозеса перед матчем 24-го тура РПЛ с "Ростовом".

Фото: "Спартак"