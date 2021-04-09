"Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что "Локо" интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней", - приводит слова Сергеева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 25-летний форвард провел 34 матча, в которых отличился 32 голами и 5 результативными передачами. Сергеев является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ФНЛ. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
"Крылья Советов" по итогам 34-х туров ФНЛ единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 79 очков.
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Форвард "Крыльев" Сергеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Локомотива"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского "Локомотива".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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