"Уфа" хочет продлить аренду Урунова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб рассчитывает продлить аренду полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Фото: РПЛ
"Собираемся ли мы продлевать аренду Урунова? Мы бы с удовольствием это сделали. На каких условиях? Это больше вопросы к руководству "Спартака", - сообщил Газизов.

Полузащитник Остон Урунов перешел в "Уфу" на правах аренды в феврале этого года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Урунов уже выступал за "Уфу" с февраля по август 2020 года, после чего подписал контракт со "Спартаком". В текущем сезоне он провел 5 матчей за "Уфу" в РПЛ и 2 игры в Кубке России. В этих играх он отметился одной результативной передачей.

"Уфа" в матче 26-го тура чемпионата России разгромила "Спартак" со счетом 3:0. Эта победа позволила уфимцам подняться на 14-е место в таблице, в активе команды Стукалова 20 очков.

Источник: Sport24

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Теги: УФА Урунов Спартак
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"Уфа" хочет продлить аренду Урунова
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