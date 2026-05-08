Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, французский игрок после медицинского заключения начал задумываться о завершении карьеры. Проблемы со здоровьем продолжают преследовать футболиста на протяжении последних сезонов. За два года Менди пропустил 51 матч мадридской команды из-за различных повреждений.
Действующее соглашение 30-летнего француза с "Реалом" рассчитано до лета 2028 года.
Футболист "Реала" может завершить карьеру в 30 лет
Защитник "Реала" Ферлан Менди может надолго остаться вне футбола из-за серьёзной травмы.
