– Решение КДК — отказать в удовлетворении заявления ЦСКА об исправлении предупреждения игроку Сигурдсону в чемпионате России. Следующий матч он пропускает. Данное решение принято в соответствии с заключением ЭСК. Она установила, что предупреждение вынесено правильно, – приводит слова Григорьянца "Sport24".
Сигурдссон получил предупреждение в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с "Сочи" (2:1). Из-за перебора желтых карточек 21-летний исландец пропустит дерби со "Спартаком". Встреча подопечных Доменико Тедеско и Ивицы Олича состоится 25 апреля на стадионе "Открытие Арена".
В текущем сезоне Сигурдссон провел 20 игр в чемпионате России, забил два гола и отдал три результативные передачи. ЦСКА занимает пятое место, набрав 46 очков в 26 матчах сезона.
КДК оставила в силе желтую карточку Сигурдссона
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил решение контрольно-дисциплинарного комитета относительно желтой карточки, показанной хавбеку ЦСКА Арнору Сигурдссону.
Фото: РФС
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