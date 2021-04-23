— В случае выхода команды в Премьер-лигу, все игроки команды получают дополнительные премиальные выплаты, также многие игроки получают увеличение зарплат по контракту, — цитирует функционера "Чемпионат".
После 36 сыгранных матчей "Крылья Советов" лидируют в ФНЛ с 85 очками, опережая ближайшего преследователя на четыре очка, а также имея матч в запасе.
Самарский клуб выступал в Тинькофф Российской Премьер-лиге в прошлом сезоне.
Игроки "Крыльев" получат дополнительные премиальные за выход в РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал, что игроки получат бонусы за выход в РПЛ
Фото: Getty Images
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