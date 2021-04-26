Как сообщает источник, "быки" хотят приобрести Масиаса примерно за 10-12 млн евро. Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
Нападающий Хосе Масиас - воспитанник "Гвадалахары". За главную команду он провел 73 матча, в которых забил 23 гола и отдал 1 результативную передачу. В составе национальной команды Мексики 21-летний футболист сыграл в 5 матчах и забил 4 мяча. Профильный портал Transfermarkt оценивает Масиаса в 10 млн евро.
"Краснодар" занимает 10-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 27-ми матчах 38 очков. В минувшем туре команда Гончаренко победила в гостях "Рубин" со счетом 1:0. 1 мая "быки" на своем поле примут "Сочи". Начало матча - в 19:00 мск.
Источник: Sport24
СМИ: "Краснодар" сделал предложение о приобретении форварда "Гвадалахары" Масиаса
"Краснодар" ведет переговоры о переходе нападающего мексиканской "Гвадалахары" Хосе Масиаса.
Фото: "Getty Images"
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