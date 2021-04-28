— "Локомотив" обратился с соответствующей просьбой. Сейчас ведутся переговоры, но это рабочий момент. С вероятностью 99 процентов матч пройдет в "Химках", — цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, КДК РФС обязал "Локомотив" провести один домашний матч на нейтральном поле (за пределами Москвы) из-за инцидента, который произошел с начальником команды Станиславом Сухиной в день матча 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0). Тогда Сухина заходил в судейскую комнату, что запрещено регламентом чемпионата России. Ранее Сухина заходил в судейскую в матче с "Ахматом" в первом круге, тогда "Локомотив" наказали на проведение домашнего матча на нейтральном поле условно.
Терюшков: матч "Локомотив" — "Динамо" с вероятностью 99 процентов пройдет в "Химках"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Арена Химки" скорее всего примет матч 29-го тура РПЛ "Локомотив" — "Динамо".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!