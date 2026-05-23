Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
2 - 0 2 0
УралЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
РоторЗавершен

Кубок Германии

Новости
Бавария
3 - 0 3 0
ШтутгартЗавершен

Хет-трик Кейна принёс "Баварии" победу в Кубке Германии

"Бавария" оформила золотой дубль по итогам сезона-2025/2026.
Фото: Getty Images
После победы в Бундеслиге мюнхенский клуб завоевал ещё и Кубок Германии, уверенно обыграв в финале "Штутгарт". Встреча в Берлине завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Гарри Кейн - английский нападающий записал на свой счёт все три мяча.

Ранее команда Венсана Компани выиграла чемпионат Германии, установив рекорд результативности сезона - 122 забитых мяча за 34 тура.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится