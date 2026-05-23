Хет-трик Кейна принёс "Баварии" победу в Кубке Германии

"Бавария" оформила золотой дубль по итогам сезона-2025/2026.

Фото: Getty Images

После победы в Бундеслиге мюнхенский клуб завоевал ещё и Кубок Германии, уверенно обыграв в финале "Штутгарт". Встреча в Берлине завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Гарри Кейн - английский нападающий записал на свой счёт все три мяча.



Ранее команда Венсана Компани выиграла чемпионат Германии, установив рекорд результативности сезона - 122 забитых мяча за 34 тура.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Штутгарт