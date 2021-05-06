"Нам пора в рамках нашей футбольной страны перестать быть банановой республикой. Есть правила, нормы и законы, которые нужно чётко соблюдать. А не так, что строгость любого закона в России нивелируется необязательностью его исполнения. А также, что причастность к небожителям даёт индульгенцию на почти повсеместное нарушение того или иного закона", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что проблемы у "Оренбурга" с лицензированием на будущий сезон чемпионата России возникли из-за домашней арены клуба, которая вмещает 7,5 тысяч зрителей, хотя согласно регламенту РПЛ количество зрительских мест должно быть не менее 10 тысяч.
"Оренбург" в случае победы над омским "Иртышом" 8 мая в 41-м туре Футбольной национальной лиги гарантирует себе путевку в РПЛ. При данном варианте развития событий, в активе команды Марцела Личка будет 91 очко, и она станет недосягаема для "Нижнего Новгорода", который занимает 3-е место с 84-я баллами.
Червиченко - о ситуации с "Оренбургом": пора в рамках нашей футбольной страны перестать быть банановой республикой
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением касаемо ситуации с недопуском "Оренбурга" в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
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