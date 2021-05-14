- К сожалению, это недоработка нашего клуба. Думаю, что в будущем мы будем подписывать контракт с игроками таким образом, что сможем влиять на их персональные социальные сети и получить коммерческие права на время контракта игрока в клубе. Тем самым не будем допускать таких публичных высказываний, а будем капитализировать права в медиапространстве. Был ли выговор или штраф? Думаю, что Брайан сам осознал, что совершил эмоциональный поступок, без каких-то наших с ним разговоров, - передает слова Анохина Metaratings.ru.
После матча 29 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Химки" (2:1) левый защитник подмосковного клуба Брайан Идову в своем инстаграме опубликовал критический пост в адрес арбитров встречи, намекнув на их помощь противнику. Красно-черные с 37 минуты матча играли в меньшинстве после прямого удаления нападающего Максима Глушенкова за удар ногой защитника "Спартака" Айртона, первый из двух своих голов красно-белые забили с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку. В комментариях Идову был атакован болельщиками московского клуба, и после нескольких редактирований исправил текст поста на более примирительный.
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"Пока нет единой трактовки эпизодов, всегда будут споры". Идову исправил свой пост о судействе матча "Спартак" - "Химки"
Гендиректор "Химок" Анохин прокомментировал гневный пост Идову о судействе после игры со "Спартаком"
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин дал комментарий о жестком высказывании по судейству матча 29 тура РПЛ против "Спартака" в соцсетях защитника Брайана Идову.
Фото: РПЛ
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