Дивеев: в "Буде-Глимт" не перешел бы. Если и пробовать себя в Европе, то в команде из топ-5

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев признался, что мечтает поиграть в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
"Представим: "Буде-Глимт" зовет Дивеева. Реакция? Не перешел бы. Кузяев уезжал в "Гавр", Чалов в "ПАОК" — я не стал бы так рисковать.

Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть", - сказал Дивеев.

Игорь Дивеев стал игроком "Зенита" минувшей зимой, перейдя из московского ЦСКА. Центральный защитник подписал контракт с клубом до конца июня 2029 года и взял 78-й игровой номер.

В составе петербургской команды футболист провел 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и 3 игры в Кубке России, в которых провел на поле 790 минут, получил одну желтую карточку и пока не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24

