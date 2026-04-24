Дивеев: в "Буде-Глимт" не перешел бы. Если и пробовать себя в Европе, то в команде из топ-5

"Представим: "Буде-Глимт" зовет Дивеева. Реакция? Не перешел бы. Кузяев уезжал в "Гавр", Чалов в "ПАОК" — я не стал бы так рисковать.
Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть", - сказал Дивеев.
Игорь Дивеев стал игроком "Зенита" минувшей зимой, перейдя из московского ЦСКА. Центральный защитник подписал контракт с клубом до конца июня 2029 года и взял 78-й игровой номер.
В составе петербургской команды футболист провел 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и 3 игры в Кубке России, в которых провел на поле 790 минут, получил одну желтую карточку и пока не отметился результативными действиями.
