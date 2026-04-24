КДК оштрафовал "Зенит" по итогам матча против "Локомотива"

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение оштрафовать "Зенит" на 100 000 рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов и удаление официального лица клуба в составе одной команды) по итогам матча 26-го тура РПЛ против "Локомотива".
Игра состоялась в минувшую среду в Москве, на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью - 0:0. Главный судья встречи Алексей Сухой показал в общей сложности 12 желтых карточек, а также удалил тренера петербуржцев Александра Анюкова.
