Семак сообщил, сыграет ли Мантуан против "Ахмата"

"Надеюсь, что Мантуана еще увидим. С сегодняшнего дня он начинает фрагментарно участвовать в тренировках команды. В ближайшем матче с "Ахматом" мы его, наверное, не увидим. Будем надеяться, что он выйдет в следующем", - сказал Семак.
Густаво Мантуан получил повреждение и пропустил 4 последних матча "Зенита" в Российской Премьер-Лиге и одну игру в Кубке России.
В нынешнем сезоне 24-летний крайний защитник провел 29 матчей в составе сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился 4 забитыми голами и 3 результативными ассистами.
