Матчи Скрыть

Семак сообщил, сыграет ли Мантуан против "Ахмата"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы Густаво Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"
"Надеюсь, что Мантуана еще увидим. С сегодняшнего дня он начинает фрагментарно участвовать в тренировках команды. В ближайшем матче с "Ахматом" мы его, наверное, не увидим. Будем надеяться, что он выйдет в следующем", - сказал Семак.

Густаво Мантуан получил повреждение и пропустил 4 последних матча "Зенита" в Российской Премьер-Лиге и одну игру в Кубке России.

В нынешнем сезоне 24-летний крайний защитник провел 29 матчей в составе сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился 4 забитыми голами и 3 результативными ассистами.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится