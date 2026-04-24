Стало известно, сыграет ли Салах в товарищеском матче против сборной России

"Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче", - передает слова Эль-Аттара "СЭ"

Ранее Федерации стран согласовали товарищескую встречу. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам, подчеркнув, что осталось подписать все бумаги и согласовать матч с ФИФА.В составе национальной сборной Египта 33-летний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах провел 113 игр, в которых забил 65 мячей и отдал 35 голевых передач.