Стало известно, сыграет ли Салах в товарищеском матче против сборной России

Сотрудник ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар рассказал, примет ли участие форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах в игре против сборной России.
Фото: Getty Images
"Матч между Россией и Египтом состоится в Каире 29 мая. Мохамед Салах также примет участие в этом матче", - передает слова Эль-Аттара "СЭ".

Ранее Федерации стран согласовали товарищескую встречу. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам, подчеркнув, что осталось подписать все бумаги и согласовать матч с ФИФА.

В составе национальной сборной Египта 33-летний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах провел 113 игр, в которых забил 65 мячей и отдал 35 голевых передач.

