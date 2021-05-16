Федун: есть надежда, что сезон в ЛЧ "Спартак" проведет не так, как остальные российские клубы

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун после ничейного результата в матче 30-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:2) прокомментировал выход красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
"Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всё было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведём не так, как остальные российские клубы", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

Напомним, что для попадания в Лигу чемпионов "Спартаку" было достаточно не проиграть в заключительном туре "Ахмату". Красно-белые после первого тайма уступали грозненцам со счетом 2:0, однако во второй половине игры команда Доменико Тедеско переломила ход встречи и свела матч к ничьей.

"Спартак", набрав 57 очков, занял второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/21. Москвичи начнут свое выступление в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда.

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Теги: Федун Спартак
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