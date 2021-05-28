"Три турецких клуба в серьезном контакте с нами, обсуждаем все нюансы. Миха отыграет за сборную и дальше уже будем смотреть, в какую сторону двигаться. Из российских клубов общаемся со всеми, но ждем чего-то более конкретного.
Он бы и в "Сочи" остался, но они пока в очередной раз взяли паузу. Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его. Думаю, они еще рассчитывают еще побороться за Миху. Но пока они делают предложение и куда-то исчезают. Сами не знаем, что там за ситуация", - сказал Новиков.
Защитник Миха Мевля выступает за "Сочи" с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро. Контракт игрока с "Сочи" заканчивается 30 июня 2021 года.
В России 30-летний словенец играл за "Ростов" и "Зенит". Всего в РПЛ он провел 108 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.
"Сочи" закончил сезон-2020/2021 в Российской Премьер-лиге на 5-м месте. Сочинцы набрали 53 очка в 30-ти матчах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций, где стартует со второго отборочного раунда.
Главным тренером "Сочи" является Владимир Федотов. Он возглавил клуб в январе прошлого года. Контракт специалиста с сочинской командой рассчитан до июня 2022 года. Сезон 2019/2020 "Сочи" закончил на 12-м месте, набрав в 30-ти матчах 33 очка.
54-летний специалист также возглавлял "Оренбург" с августа 2017 года по декабрь 2019 года.
Источник: "СЭ"
Агент Мевли: "Сочи" делает Михе предложение и куда-то исчезает. Видимо, испугались
Евгений Новиков, агент защитника "Сочи" Михи Мевли, рассказал о ситуации с контрактом игрока.
Фото: РПЛ
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