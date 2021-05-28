По информации источника, 28-летний игрок интересен московскому "Динамо". Отметим, что контракт Оздоева с петербургским клубом истекает следующим летом.
Напомним, что полузащитник пополнил состав сине-бело-голубых зимой 2018 года. "Зенит" заплатил "Рубину" за Оздоева 3,3 млн евро.
В минувшем сезоне в составе петербуржцев Магомед провел 35 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять голевых передач. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: "Динамо" проявляет интерес к Оздоеву
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в ближайшее время может покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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