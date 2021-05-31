Как сообщает источник, "быки" воспользовались опцией автоматического продления контракта на год с белорусским защитником.
Защитник Александр Мартынович перешел в "Краснодар" из минского "Динамо" летом 2010 года за 390 тыс евро. Сезон-2015/2016 33-летний футболист провел на правах аренды в "Урале".
В составе "быков" в минувшем сезоне Мартынович провел 33 матча во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Всего за "Краснодар" он сыграл в 261 матчей и забил 6 голов.
За сборную Беларуси Александр Мартынович провел 75 матчей, на его счету 2 забитых мяча.
Источник: Sport24
СМИ: защитник Мартынович продолжит выступать за "Краснодар"
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович продолжит выступать за клуб в следующем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
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