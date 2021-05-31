Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу

В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном уходе из клуба хавбека Алекса Крала.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Крал договорился о контракте с "Вест Хэмом".

Как заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", "красно-белые" рассмотрят только очень выгодное предложение по возможному трансферу игрока.

"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака". Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу", - сказал Фетисов.

Источник: Sport24

Источник: Крал согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крал Спартак Вест Хэм Фетисов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Прогноз Кирьякова для Rusfootball.info на матч Польша – Россия эксклюзив
СМИ: Дзагоев отклонил первое предложение ЦСКА по новому контракту 1
Кирьяков: процентов 80 стартового состава сборной России против Польши будет в основе на Евро эксклюзив
Источник: "Шинник" согласовал контракт с Евсеевым
"Отвечать на разные глупости просто нет смысла". Милонов раскритиковал предложение лишить Петербург матчей Евро-2020 1
"Он старается всем нам помочь". Малиновский ответил на вопрос, не стал ли Гасперини говорить на русском языке
Чепчугов: Путин - мировой лидер, замены ему не предвидится 10
Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу 5
Чепчугов: вектор ЦСКА слишком изменился и не в том направлении. Теперь музыку заказывает не Гинер или Бабаев 3
Куртиян: выход в плей-офф Евро - самое малое, что должна сделать сборная России 1
Газизов: считаю, что делал свою работу в "Спартаке" честно и правильно 3
Источник: Крал согласовал контракт с "Вест Хэмом" 7
Великолепный гол бисиклетой форварда Португалии U21 Дани Мота в 1/4 финала Евро-2021 (видео)
Куртиян: объединить на поле Головина и Миранчука нельзя. Сборной остро необходимы два опорника, умеющих отбирать мячи 7
Источник: "Сочи" выкупил у "Оренбурга" трансфер Терехова
Газизов: для испанцев Россия - не Москва и Санкт-Петербург, а "Рубин" 4
СМИ: "Сочи" не станет выкупать трансферы спартаковца Руденко и зенитовца Мамманы 1
Газизов: таких талантливых футболистов, как Урунов, в РПЛ мало 12
"Ростов" и "Динамо" стали лидерами сезона РПЛ по количеству голов после угловых
Мурзагулов покинул пост председателя совета директоров "Уфы" 1
Стали известны все полуфиналисты молодежного Евро-2021
"Челси" в победной ЛЧ проигрывал соперникам в счете на протяжении всего 5 минут. 4 из них — "Краснодару" 8
Источник: "Милан" выкупит Томори у "Челси" 1
"Понимаю, что он сейчас чувствует". Жемалетдинов - о переходе Мухина в ЦСКА 14
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" 1
Анчелотти может возглавить "Реал"
Черчесов: сборная России заслуживает быть на 38-м месте в рейтинге ФИФА 6
"Агент Квинси на задании по заманиванию Депая в "Спартак". Красно-белые показали видео с Промесом из сборной Нидерландов 9
Нападающий "Спартака" Ларссон вырос в цене на 4 млн евро 20
Агуэро: думаю, Месси останется в "Барселоне", мы отличные друзья 1
Все новости
-