Напомним, ранее СМИ сообщили, что Крал договорился о контракте с "Вест Хэмом".
Как заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", "красно-белые" рассмотрят только очень выгодное предложение по возможному трансферу игрока.
"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака". Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу", - сказал Фетисов.
Источник: Sport24
Источник: Крал согласовал контракт с "Вест Хэмом"
Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном уходе из клуба хавбека Алекса Крала.
Фото: "Спартак"
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