«Локомотив» максимально странно расстался с Галактионовым. Что вообще происходит в московском клубе?

Уход Галактионова, как кажется, был неизбежен. Более-менее все прекрасно понимают, что в провале команды в нынешнем сезоне виноват не он. Да, возможно, другой тренер смог бы набрать с нынешним «Локомотивом» чуть больше очков, но глобально бы ничего не изменилось. На что можно рассчитывать, когда команду за сезон покидают практически все ключевые игроки? При этом клуб не делает необходимым инвестиций и не заменяет убывших сопоставимыми по классу игроками.
В то же время полностью снимать вину с Галактионова тоже было бы странно. Последним для тренера стал матч с «Рубином», закончившимся победой соперника со счётом 1:0. Москвичи провели очередной невнятный поединок, а после поражения опустились в зону прямого вылета из РПЛ. Сейчас «Локомотив» занимает лишь 15-е место, набрав 11 очков в 14 матчах.
Это — худший «Локомотив» после 14 туров в РПЛ. Например, в сезоне 2022/2023, когда с командой успели поработать Комппер, Циннбауэр и Федоров, «Локо» после 14 туров был 14-м с 12 баллами. В общем, картина совсем безрадостная. Складывается впечатление, что Галактионов устал от «Локомотива», а игроки команды уже не реагируют на усилия своего тренера. В такой ситуации команде нужна встряска, а смена тренера — самое логичное решение.
При этом «Локомотив» устроил какое-то удивительное шоу из увольнения Галактионова. О его уходе из клуба было объявлено на пресс-конференции после матча с «Рубином», причём, сделал это не сам Галактионов, а председатель совета директоров Юрий Нагорных. Самое удивительное, что Нагорный объявил об уходе тренера, когда тот сам сидел на пресс-конференции. Когда вообще было такое? Бывало, что об уходе объявлял сам тренер или руководство, но в таком случае на пресс-конференции не находился сам наставник команды. Ещё больше удивляет, что соцсети клуба молчат. Последние посты посвящены результату матча с казанцами, об увольнении тренера не говорится ни слова. Как это понимать?
И просто посмотрите на эту картину, что это?
«Я хотел бы Михаила Михайловича поблагодарить за четыре года работы в нашем клубе. Были яркие матчи, были яркие победы, были досадные поражения. На этом этапе мы приняли решение наше сотрудничество прекратить.
Мы вам (обращается к Галактионову) желаем, как специалисту, как тренеру, дальнейшего развития, и клубу нашему, конечно, необходимо в кратчайшие сроки из не той ситуации, в которой «Локомотив» должен быть, выбираться. Будем думать, как это сделать», — сказал Нагорных.
На странное расставание с тренером внимание обратили многие специалисты. Некоторые предполагают, что такое прощание связано с борьбой неких башен в «Локомотиве».
«Не верю, что такие перфомансы происходят просто так. Должна быть какая-то мотивация, чтобы такое исполнять Нагорных было очень важно озвучит решение об отставке именно публично. Если клуб решил убрать тренера, то должен платить неустойку. Всю неделю мы читали инсайды, что Ротенберг платить неустойку не хочет (или не хочет платить ее в полном объеме). При этом сейчас соцсети «Локо» и сайт молчат. Значит, не все так просто. Ждем развития!» — написал журналист Севастьян Терлецкий.
Пока вопросов, гораздо больше, чем ответов. «Локомотиву» сейчас нужна перестройка, возможно, её будет проводить Станислав Черчесов. После увольнения из «Ахмата» Черчесову нужен новый крупный проект, а «Локомотив» для этого вполне подходит. Но главный вопрос — возможности и амбиции руководства клуба. Пока шла тотальная распродажа, «Локомотив» пошёл под откос. Выровнять ситуацию будет непросто.