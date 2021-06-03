"По поводу Максима Ненахова "Локомотив" обращался к нам еще зимой. Тогда шли реальные переговоры. Сейчас мы просто общаемся с "Локомотивом" по поводу возможной покупки Максима. Конкретных предложений не поступало. Если поступят, мы готовы их рассмотреть", - приводит слова Айдамирова Sport24.
Ненахов является воспитанником московского "Динамо". Основная позиция 22-летнего игрока - правый защитник. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел 27 матчей, отличившись в них тремя результативными передачами.
Контракт Ненахова с "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 млн евро.
В "Ахмате" готовы рассмотреть вариант продажи защитника Ненахова в "Локомотив"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой "Локомотив" проявляет интерес к защитнику грозненского клуба Максиму Ненахову.
Фото: ФК "Ахмат"
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