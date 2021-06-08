Сообщается, что в английском клубе впечатлены прогрессом 23-летнего хорвата, поэтому рассматривают возможность возвращения игрока, который выступал за них с 2017 по 2018 год.
С тех пор Влашич играет за ЦСКА, за который провел 103 матча, забил 33 гола и отдал 20 голевых передач.
Нынешний контракт Влашича истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.
Источник: Bobsoccer.
Источник: "Эвертон" хочет вернуть Влашича
Английский "Эвертон" рассматривает возможность возвращения полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Фото: РПЛ
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