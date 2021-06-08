— "Эвертон" не обращался ко мне по поводу Николы, на данный момент такой вопрос не стоит. Но кто знает, что будет в будущем. Все возможно, — цитирует агента Sport24.
Ранее появилась информация, что "Эвертон" рассматривает возможность возвращения 23-летнего хорвата, который играл у них до перехода в ЦСКА.
Сейчас Влашич в составе сборной Хорватии готовится к чемпионату Европы.
Источник: "Эвертон" хочет вернуть Влашича
Агент Влашича: "Эвертон" не обращался по поводу Николы, но все возможно
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, заявил, что "Эвертон" пока не обращался к нему по поводу клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!