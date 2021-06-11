Ари, ранее покинувший "Краснодар" по истечении срока действия контракта, сообщил, что у него есть разные варианты продолжения карьеры. При этом футболист подтвердил, что им интересуются "Химки". По его словам, с подмосковным клубом ведутся переговоры.
"Есть разные варианты, я выберу из них самый подходящий. Для меня важно, чтобы клуб стремился к победам, результатам, чтобы мне доверяли и давали играть. Реален ли вариант с "Химками"? "Химки" выходили на контакт, ведутся переговоры, но пока до конкретики не доходило", - заявил Ари.
Источник: РБ Спорт
Ари: "Химки" контактировали со мной, ведутся переговоры
Экс-форвард "Краснодара" Ари, пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о переговорах с "Химками".
Фото: РИА Новости
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