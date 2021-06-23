Витория: я сторонник вакцинации команды, за нее будет отвечать медицинский штаб "Спартака"

Виторию спросили, планируется ли проведение вакцинации в "Спартаке".
"Я переболел коронавирусом в ноябре 2020 года, после этого привился. Прошел уже около 30 ПЦР-тестов, так что знаю о вирусе столько, что консультации могу давать. Я сторонник вакцинации команды, за нее будет отвечать наш медицинский штаб — у нас отличные врачи. Мы должны быть примером для ребят в вопросе необходимости вакцинации. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее закончится пандемия, и стадионы вновь заполнят болельщики", - сказал Витория.
Напомним, что Витория был назначен наставником "Спартака" после окончания прошлого сезона. Он сменил в должности главного тренера команды Доменико Тедеско. Последний покинул московский клуб по завершении срока действия контракта.
Источник: Матч ТВ
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Наставник "Спартака" Руй Витория высказался на тему вакцинации футболистов от коронавируса.
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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