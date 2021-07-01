"Мы всегда заявляем свой стадион ["ВТБ Арену"] как стадион для проведения таких матчей, но вы знаете, что решение за РФС. Поле готово всегда. Более того, сейчас обсуждается вопрос переноса Суперкубка России, мы также готовы представить нашу арену для проведения этого матча. Коллеги находятся в ежедневном контакте, решение за ними", - цитирует Лунтовского "Р-Спорт".
Напомним, матч за Суперкубок России-2021 должен пройти 17 июля в Калининграде. В этом матче встретятся чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив". Эти коллективы встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).
Отметим, что "Локомотив" примет участие в матче за Суперкубок пятый год подряд - в 2017 "железнодорожники" уступили "Спартаку" (1:2), годом позже - ЦСКА (0:1).
"ВТБ Арена" готова принять матч за Суперкубок России, если его перенесут из Калининграда
Генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский рассказал о возможном переносе матча за Суперкубок России из Калининграда в Москву.
Фото: ТАСС
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