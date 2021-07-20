"С Пиняевым ведем переговоры о заключении контракта. Все продвигается хорошо, мы в нем заинтересованы. Надеемся, что в ближайшие дни все объявим", - приводит слова Корниленко Sport24.
Минувший сезон 16-летний игрок провел в "Чертаново". На его счету в прошедшем розыгрыше Футбольной национальной лиги 30 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что интерес к Пиняеву также проявляет московский "Локомотив".
Спортивный директор "Крыльев Советов" - о переговорах с Пиняевым: надеемся, что в ближайшие дни все объявим
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился информацией о переговорах по контракту с нападающим Сергеем Пиняевым, который проходил просмотр в самарском клубе.
Фото: ФК "Чертаново"
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