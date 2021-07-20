Спортивный директор "Крыльев Советов" - о переговорах с Пиняевым: надеемся, что в ближайшие дни все объявим

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился информацией о переговорах по контракту с нападающим Сергеем Пиняевым, который проходил просмотр в самарском клубе.

Фото: ФК "Чертаново"