Черышев рассказал, какие клубы, по его мнению, будут конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство. По словам тренера, петербуржцы будут бороться за титул со "Спартаком", "Краснодаром" и "Локомотивом".
"Спартак" прикладывает максимум усилий, чтобы создать конкуренцию "Зениту". Плюс "Краснодар" не стоит сбрасывать со счетов. Они усиливаются и идут в хорошем режиме. Также Гончаренко прошел предсезонную подготовку с командой, в клубе есть идеи и идет подбор хороших игроков. Думаю, тройка клубов сможет создать конкуренцию "Зениту". "Локомотив" не оставляет свои сильные позиции. Да, у них недавно был сбой в Суперкубке, однако РПЛ — длинный путь, в котором результат может быть другим", - заявил Черышев.
Отметим, что новый сезон российской Премьер-Лиги откроется сегодня, 23 июля, матчем первого тура "Ростов" - "Динамо". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Черышев рассказал, какие команды будут конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство
Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
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