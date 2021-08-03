Баринов заявил, что Тикнизян - перспективный игрок. Вместе с тем он раскритиковал руководство "Локомотива". По словам актера, главная цель руководства клуба - заработать деньги на продаже футболистов.
"Тикнизян - молодой перспективный защитник, но я с недоверием отношусь к тому, что они делают. Руководство хочет сплавить клуб. Сначала поставили Кикнадзе, он убрал Семина. Только болельщикам и Семину нужен "Локомотив", руководство на него плевать хотело. Они хотят сделать из "Локомотива" вторую "Казанку" и продавать из этого инкубатора цыплят. Я не могу болеть за команду, в которой футболист будет задерживаться на один-два сезона. А основная цель клуба — заработать деньги на продаже игроков", - сказал Баринов.
Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил ЦСКА пять миллионов евро за трансфер Тикнизяна. Однако впоследствии в "Локо" опровергли данную информацию.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Локомотиве" опровергли данные о предложении в 5 млн евро за Тикнизяна
Валерий Баринов: руководство "Локо" хочет сделать из команды вторую "Казанку" и продавать из этого инкубатора цыплят
Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал возможный переход в клуб защитника Наира Тикнизяна из ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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