Как сообщил Александр Бедарев, являющийся директором по коммуникациям "Локомотива", указанная информация не соответствует действительности. По его словам, в процессе переговоров стороны называют другие суммы.
"Эта информация не соответствует действительности. В процессе переговоров фигурируют другие цифры", - сказал Бедарев.
Отметим, что контракт Тикнизяна с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.
Источник: Sport24
Арустамян: "Локомотив" предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна 5 млн евро
В "Локомотиве" опровергли данные о предложении в 5 млн евро за Тикнизяна
В "Локомотиве" прокомментировали данные о том, что клуб предложил пять миллионов евро за трансфер защитника Наира Тикнизяна из ЦСКА.
Фото: ЦСКА
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