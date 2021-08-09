Еще очень рано говорить о чемпионстве "Зенита". Будем надеяться, что кто-то будет бороться. Рановато еще списывать "Локомотив" со счетов, они ещё навяжут борьбу. Не благодаря руководству, а вопреки. "Рубин" и "Динамо" рано называть главными конкурентами "Зенита", потому что только старт чемпионата. Конечно, надеемся, что эти команды будут составлять конкуренцию. Но, повторюсь, чемпионат выглядит грустно", - приводит слова Смородской "Чемпионат".
Напомним, после 3-х туров РПЛ лидерами чемпионата являются три команды - "Зенит", "Рубин" и "Динамо". Все клубы набрали 9 очков. В минувшие выходные петербургский клуб дома обыграл "Краснодар" (3:2), "бело-голубые" одержали волевую победу над ЦСКА (2:1), а казанский клуб на своем поле вырвал победу в концовке матча против грозненского "Ахмата" (2:1).
Действующим чемпионом России является "Зенит". Петербургский клуб выигрывает титул 3 года подряд.
В 4-м туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграет против "Локомотива" (15 августа, 17:30 мск), "Рубин" дома примет "Крылья Советов" (15 августа, 20:00 мск), а "Динамо" в Грозном сыграет с "Ахматом" (14 августа, 20:00 мск).
Смородская: наш чемпионат выглядит грустно. Надеюсь, кто-то поборется с "Зенитом"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением об уровне конкуренции в новом розыгрыше РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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