- По итогам встречи с руководством "Ак Барс Арены" решили, что на поле больше не будут проводить никакие мероприятия. Газон сейчас мы видели. Сложно что-то изменить. На это нужны недели, месяцы, а в нашем случае годы, - передает слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".
Ранее между руководителями ФК "Рубин" и казанской "Ак Барс Арены" возникла конфликтная ситуация. Представители клуба, в том числе главный тренер Леонид Слуцкий, были недовольны состоянием газона на домашнем стадионе клуба, тогда как у руководства арены имелись к "Рубину" экономические претензии.
Слуцкий разнес поле на "Ак Барс Арене" и получил ответ. История трудных отношений "Рубина" со стадионом
Слуцкий рассказал о соглашении, достигнутом "Рубином" с руководством "Ак Барс Арены"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что по договоренности с руководством "Ак Барс Арены" на поле стадиона не будут проводиться никакие мероприятия.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!