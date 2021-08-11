Слуцкий рассказал о соглашении, достигнутом "Рубином" с руководством "Ак Барс Арены"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что по договоренности с руководством "Ак Барс Арены" на поле стадиона не будут проводиться никакие мероприятия.

Фото: ФК "Рубин"