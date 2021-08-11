По информации источника, стороны согласовывают последние детали сделки.
Полузащитник Остон Урунов перешел в московский "Спартак" летом 2020 года из "Уфы". В феврале 2021 года он вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В 8 матчах за "Уфу" в прошлом сезоне РПЛ 20-летний хавбек результативными действиями не отметился.
За "Спартак" Урунов провел в общей сложности 9 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт игрока с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Урунова в 1,2 млн евро.
"Уфа" после 3-х туров текущего сезона РПЛ идет на 13-м месте, имея в активе 1 очко.
Источник: Чемпионат
СМИ: Урунов близок к переходу из "Спартака" в "Уфу"
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов близок к переходу в "Уфу" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
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