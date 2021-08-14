Напомним, ранее сообщалось, что РФС разослал клубам РПЛ предложения по изменениям в чемпионате. В частности, рассматривается возможность отмены лимита на легионеров.
"Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив. Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше", - цитирует Рубашко Чемпионат.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.
"Сочи" на этой неделе покинул еврокубки. Подопечные Федотова в ответном матче 3-го раунда отбора Лиги конференций уступили сербскому "Партизану" (2:2, 2:4 - по пенальти).
"Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются". Президент "Урала" - о возможной отмене лимита на легионеров
Генеральный директор "Сочи" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Сочи"
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