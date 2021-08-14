Напомним, ранее сообщалось, что РФС разослал клубам РПЛ предложения по изменениям в чемпионате. В частности, рассматривается возможность отмены лимита на легионеров.
Иванов сообщил, что пока не изучал документ. При этом, по его словам, решение отменить лимит выглядит поспешным.
"Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 [иностранными] игроками", - сказал Иванов.
Согласно нынешнему лимиту на легионеров в российской Премьер-Лиге каждый клуб может заявлять на чемпионат восемь иностранных игроков.
Источник: ТАСС
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"Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются". Президент "Урала" - о возможной отмене лимита на легионеров
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением относительно потенциальной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: Sport24
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